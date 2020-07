Si bien San Lorenzo y el CSKA Moscú tienen todo arreglado para que el delantero emigre en este receso, evidentemente aún su transferencia no está totalmente cocinada. Y uno de sus representantes, Matías Favano, salió a pararle la pelota a todos: "Para ir a Rusia, el contrato de Gaich debe ser mucho mejor. Le dije a Marcelo (Tinelli) que no puede anunciar la venta tiene que estar la otra parte cerrada y no está".