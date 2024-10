Sus siete años en el fútbol boliviano dejan las mismas secuelas que su andar. Es que Hernán Boyero no pasa desapercibido.

Conocido como “Leslie” en su Río Segundo natal (así lo quisieron llamar pero no le aceptaron el nombre), donde hoy es concejal pero dice que su actividad principal sigue siendo la construcción de tinglados, tiene la nacionalidad del vecino país.

Esa misma Bolivia que llega con tres triunfos en fila en Eliminatorias y este martes mide fuerzas con la selección argentina.

Hoy dice que tiene “mucha relación con el pueblo boliviano, y más aún con Santa Cruz de la Sierra”, tierra donde jugó para el Blooming. Y agrega: "Tengo un grupo de pescadores que me invita para esta época del año, y estuve la semana pasada".

Entrevistado por el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3 y radio Universidad, habló de “los ríos amazónicos” y una “pesca variada” que lo llevan a instalarse, a veces, durante “tres o cuatro días en un campamento, sin celular y a la vida silvestre”.

Fue tajante al hacer una defensa del vecino país: “Soy muy pegado; de hecho uno de mis hijos es boliviano. En su momento, nacionalizarme era una cuestión deportiva, pero también estuve a punto de quedarme a vivir en Santa Cruz de la Sierra. Me quedé con ganas de jugar en la Selección, pero no me dejó una lesión en la rodilla”.

A la distancia, mientras disfruta el momento del equipo de Oscar Villegas, dice que allí son “futboleros pero no tan pasionales como los argentinos”.