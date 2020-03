Se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los eventos deportivos más esperados e importantes del mundo.

Sin embargo la tradicional ceremonia de encendido de la antorcha olímpica en Grecia tendrá una particularidad.

El Comité Olímpico anunció que por motivo del coronavirus, la misma se realizará a puertas cerradas.

El objetivo es evitar la propagación de la epidemia.

El encendido será el 12 de marzo en Grecia, en el estadio de Olimpia, antes de un relevo de siete días que terminará el 19 de marzo.

"La ceremonia de encendido de la llama olímpica se llevará a cabo sin la presencia de espectadores y solo habrá 100 invitados y acreditados invitados", expresó el COI.





