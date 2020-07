Enrique "Quique" Setién, aseguró hoy que ve "bien" a Lionel Messi en los entrenamientos y que no hará "especulaciones" sobre el futuro del astro argentino, ya que está concentrado en la definición de una Liga en la cual confía en que el equipo catalán aún tiene chances de alcanzar al líder Real Madrid cuando restan cinco fechas para el final.



"No voy a especular con esto que se habla (sobre que Messi se iría en 2021 del Barcelona). No escuche nada dicho por él, entrenó bien y hablamos lo que tenemos que hablar. Es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento del partido, lo demás son especulaciones", señaló Setién en rueda de prensa, según consignaron las agencias DPA y EFE.



Respecto de la Liga, que tiene como líder al Madrid con 74 puntos, seguido por el Barcelona con 70, el entrenador consideró que aún tienen chances de pelear por el título.



"Tenemos una pequeña desventaja respecto del Real Madrid, pero todavía tenemos vida y trataremos de presionarlos venciendo mañana al Villarreal", expresó el entrenador del equipo catalán, que desde que se reanudó el fútbol tras la interrupción por la pandemia de coronavirus, ganó tres partidos y empató otros tres, mientras que el puntero se quedó con seis triunfos consecutivos.



En cuanto a su continuidad, el técnico de 61 años, fue claro: "Por mi situación personal, no gasto ningún minuto en pensar lo que puede pasar. Me centro en el Villarreal, en mantener el nivel de exigencia, tratando de acertar más para ganar los partidos, no miro más allá de lo que tengo que ver".

La relación entre Setién con el delantero francés Antoine Griezmann también es foco de pólemica para la prensa catalana, pero el DT sólo tuvo palabras de elogio para con el campeón del mundo galo.



"Hablé con Antoine, es un gran profesional, un jugador que puede entender esta situación. Es un muchacho extraordinario y muy profesional, podré contar con él al ciento por ciento cuando tenga que jugar", aclaró.



Setién no deseó sumarle fuego a esta ardiente realidad del Barcelona y salió indemne ante el caso de la prensa pero cada resultado que logre su equipo será crucial para determinar su continuidad.