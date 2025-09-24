Un momento de terror y silencio sepulcral se apoderó del Progressive Field de Cleveland y de la Major League Baseball (MLB) el pasado martes por la noche. David Fry, el bateador designado de los Cleveland Guardians, fue hospitalizado tras recibir un pelotazo brutal a 159 kilómetros por hora (99 mph) directamente en la cara.

El dramático incidente ocurrió durante la sexta entrada, mientras los Guardians disputaban un crucial encuentro divisional contra los Detroit Tigers.

La escena desgarradora

La secuencia que paralizó al estadio fue desgarradora. Fry, de 29 años, estaba intentando realizar un "toque de bola" o "toque" sobre un lanzamiento del pitcher Tarik Skubal. La pelota, sin embargo, esquivó por completo el bate y le impactó de lleno en el rostro, específicamente en la zona de la nariz y la boca.

Tras el golpe, Fry se desplomó inmediatamente en el plato mientras se llevaba las manos a su cara, que quedó ensangrentada. La imagen del jugador cayendo al suelo con las manos en el rostro será recordada por todos los presentes. Rápidamente, los médicos y el mánager Stephen Vogt corrieron a auxiliarlo en el campo.

La angustia del lanzador

El lanzador de los Tigers, Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, quedó visiblemente horrorizado después de presenciar dónde había impactado su tiro. Tras el pelotazo, Skubal se quitó su gorra y su guante, observando con impotencia el auxilio a Fry.

El pitcher zurdo admitió que no pudo ocultar su angustia, declarando a los reporteros que fue "realmente duro verlo caer". Skubal se comunicó con Fry después del juego, indicando que solo quería asegurarse de que el bateador estuviera bien.

Hospitalización y estado de salud

David Fry fue hospitalizado durante la noche para observación tras el impacto. Inicialmente fue trasladado al Lutheran Medical Center y posteriormente transferido al Cleveland Clinic Main Campus, según los reportes del periodista Tim Stebbins.

El mánager Stephen Vogt confirmó después del juego que Fry "ha permanecido consciente todo el tiempo", aunque admitió que "definitivamente hay algunas lesiones" y prometió una actualización sobre su estado al día siguiente. Un detalle que ofreció algo de alivio a los miles de fanáticos que presenciaron el momento aterrador fue que Fry pudo ponerse de pie y caminar hasta la camilla antes de ser trasladado al hospital cercano.

A pesar del dramático suceso, los Guardians lograron obtener una victoria agridulce al ganar 5-2 a los Tigers. Este triunfo les permitió empatar la División Central de la Liga Americana, aunque la alegría del resultado quedó ensombrecida por la profunda preocupación por la salud de Fry.