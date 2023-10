En su predio de Fisherton, Jockey fue más eficiente y determinante en la segunda parte, y así logró superar a Urú Curé por 24-19 (parcial igualada 14-14), para avanzar en el torneo y medirse con Córdoba Athletic. En la otra función de los play-off,

Partido 1: Universitario (Tucumán) 37 vs Gimnasia y Esgrima de Rosario 34

Partido 2: Jockey Club (Rosario) 24 vs Urú Curé 19

SEMIFINALES

Los duelos por las semifinales del TDI A por la Copa Zurich se realizarán el sábado 4 noviembre:

Marista Rugby Club vs Universitario (Tucumán)

Córdoba Athletic vs Jockey Club (Rosario)

A continuación, la síntesis del encuentro entre Jockey Club (Rosario) y Urú Curé:

Jockey Club (R): 1. Guido Cella , 2. Alejo Pereyra, 3. Kyan Collins, 4. Felipe Baraldi, 5. Marcos Lorenzini, 6. Máximo Oliveros, 7. Sebastián Binner (C), 8. Emilio Ferrari, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Baronio, 11. Ignacio Calvo, 12. Manuel Lluch, 13. Guido Pedregoza, 14. Ciro Alvarado, 15. Joaquín Fanjul. Cambios: PT: 35’ Lucas Vignau por Guido Cella.

ST: 40’ Jorge Baraldi por Felipe Baraldi, 60’ Juan Lovell por Alejo Sugasti, 70’ Francisco Brasca por Emilio Ferrari y Franco Manavella por Alejo Pereyra, 75’ Fermín Vergara por Manuel Lluch. Entrenadores: Cristian Del Castillo y Facundo Lluch.

Urú Curé: 1. Mauro Palacios, 2. Agustín Acosta Bocco, 3. Horacio De La Mota Boehler, 4. Tomás Baudino, 5. Juan Cruz Cignetti (C), 6. Gaspar Oberti, 7. Santiago Grippo, 8. Francisco Abrile, 9. Juan Ignacio Bernardini, 10. Felipe Oviedo, 11. José Manuel Bosch, 12. Felipe Luque Putero, 13. Lorenzo Balocco, 14. Nicolás Achilli, 15. Jerónimo Losada.Cambios: ST: 40’ Julián Conti por Tomás Baudino, 48’ Facundo Lanzarini por Lorenzo Balocco, 56’ Fidel Constantino por Santiago Grippo, 77’ Marcelo Oyola por Mauro Palacios.

Entrenadores: Guillermo Rojo y Federico Guerrieri.

Primer tiempo: 5m, penal convertido por Jerónimo Losada (UC); 10m, penal convertido por Jerónimo Losada (UC); 26m, penal convertido por Jerónimo Losada (UC); 30m, try de Alejo Pereyra convertido por Joaquín Fanjul (JR); 39m, try de Jerónimo Losada (UC), y 40m, try de Manuel Lluch convertido por Joaquín Fanjul (JR).

Segundo tiempo: 48m, try de Joaquín Fanjul convertido por él mismo (JR); 67m, try de Francisco Abrile (UC), y 69m, penal convertido por Joaquín Fanjul (JR).

Incidencias: PT: 18m, amonestado Horacio de La Mota Boehler (UC); 33m, amonestado José Manuel Bosch (UC), y 37m, amonestados Santiago Grippo (UC) y Lucas Vignau (JR).

ST: 64’ Sebastián Binner (JR), 69’ Francisco Abrile (UC).

Árbitro: Tomás Bertazza

Cancha: Jockey Club Rosario.

EN EL REPECHAJE

En el cuadro del Repechaje, en el que se cruzan los que quieren mantener la categoría y los que quieren ascender, lograron avanzar a las semifinales CURNE, Old Lions RC, Universitario (Córdoba) y Teqüe Rugby Club.

En el Chaco, CURNE concretó una agónica victoria sobre la hora (segundo try de Ramiro Vera, convertido por Genaro Carrió) ante La Tablada y así, el campeón del Regional del NEA mantuvo la plaza para el NEA en el Torneo del Interior A de 2024. En el éxito del conjunto chaqueño, los tries los consiguieron Ignacio Biscay y Ramiro Vera (2), y Genaro Carrió aportó tres penales y dos conversiones. Juan Villalba apoyó un try y sumó dos penales en el éxito de Old Lions, mientras que las otras conquistas las consumaron Mario Zagatti, Carlos Coronel y Marcos Gómez.

Los goleadores en el festejo de Universitario de Córdoba fueron Valentín D’Angelo, Francisco Núñez, Tomás Salva y Conrado Iglesias (un try cada uno), y Gregorio Fernández sumó dos conversiones. Y la victoria de Teqüe RC se consumó con tres penales de Emiliano Calle, un try-penal y un try de Germán Ruppert.

Los resultados de los encuentros correspondientes a los cuartos de final por el Repechaje fueron:

CURNE 28 vs La Tablada 26

Old Lions 33 vs Tucumán Lawn Tennis 27

Universitario (Córdoba) 24 vs CRAI 23

Los Tarcos RC 20 vs Teqüe RC 21

SEMIFINALES TDI B

Estos serán los cruces de las semifinales del TDI B, a disputarse el sábado 4 de noviembre:

Teqüe RC vs CURNE

Old Lions vs Universitario (Córdoba)