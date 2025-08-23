El Manchester City y el Tottenham Hotspur se enfrentaron en un vibrante partido correspondiente a la segunda fecha de la Premier League, que se disputó este sábado y resultó en una victoria por 2-0 para los Spurs.

Un duelo de aspirantes al título

Ambos equipos llegaban con victorias en su debut liguero: el Manchester City había goleado 4-0 al Wolverhampton, mientras que el Tottenham venció 3-0 al Burnley. Por ello, este partido era crucial para afianzar a cualquiera de los dos equipos en la lucha por el título desde el inicio de la temporada. Para el City, jugadores clave como Erling Haaland y Bernardo Silva son pilares fundamentales de su ataque. En el Tottenham, Cuti Romero, el capitán, es el bastión de la defensa, y Richarlison inició la temporada con un doblete.

El Tottenham impone su estilo

El partido se desarrolló con una victoria contundente de los Spurs, marcada por un estilo de juego que priorizó balones largos, transiciones rápidas y centros constantes para desarticular la defensa local. Los Cityzens desaprovecharon oportunidades en los momentos iniciales, lo que permitió al rival tomar el control.

El marcador se abrió al minuto 34 gracias a Brennan Johnson. La jugada se gestó con un balón largo peinado por Mohamed Kudus, que dejó a Richarlison solo. El atacante brasileño condujo el balón y asistió a Johnson, quien remató fácilmente para el 1-0. Antes del descanso, el City sufrió otro de sus recurrentes problemas: la salida de balón. El joven arquero James Trafford, en apenas su segunda aparición, cometió un error insólito al entregar el balón dentro de su propia área a la delantera rival. Tras una serie de rebotes, la pelota llegó a João Palhinha, quien marcó su primer gol con los Spurs, sentenciando el 2-0.

En la segunda parte, el Manchester City intentó reaccionar, pero no pudo remontar la desventaja de dos goles. La brillante actuación del guardameta Guglielmo Vicario, quien evitó dos goles con grandes atajadas, y la solidez de la dupla de centrales Cuti Romero y Micky van de Ven fueron determinantes para mantener el arco londinense en cero.

La "pesadilla" de Guardiola

Esta victoria marca la décima vez que el Tottenham derrota a un equipo dirigido por Pep Guardiola desde su llegada a la Premier League en la temporada 2016/2017. Con este resultado, los Spurs igualan al Liverpool como los únicos equipos con más triunfos sobre el técnico español. Además, el Tottenham ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos contra el City, incluyendo una goleada 4-0 en la Premier League de la temporada pasada. Los últimos antecedentes también muestran victorias del Tottenham (1-0 y 2-0), un empate 3-3 y una victoria del City (1-0).

Posiciones y próximos desafíos

Con esta victoria, el Tottenham se colocó como líder provisional de la Premier League con seis puntos, mientras que el Manchester City descendió al quinto lugar con tres puntos. En la próxima jornada, los londinenses recibirán al Bournemouth, y el Manchester City visitará al Brighton antes de enfrentar una racha de partidos consecutivos que incluye duelos contra el Manchester United y el Arsenal.