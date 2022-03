El Toyota N° 7 de “Pechito” clasificó séptimo en las 1000 Millas de Sebring

El Toyota número 7 de José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi completaron la clasificación de las 1000 Millas de Sebring, primera fecha de la temporada 2022 del Mundial de Endurance.

Luego de ser quinto y octavo en los entrenamientos libres, el prototipo número 7, que tuvo a López al volante en los 10 minutos de tanda cronometrada, realizó cuatro vueltas y cerró su mejor intento en 1:49.581 para finalizar séptimo, a 2s174 del 1:47.707 logrado por el Alpine de Negrao, Lapierre y Vaxiviere.

Lo interesante de esta situación generada por pilotos que compiten en varias categorías y con diferentes marcas de vehículos, es que además “Pechito” López, no podrá conducir su Cadillac Action Express Racing DPi para las 12 Horas de Sebring, hasta que finalizen las 1000 millas, debido a una regla establecida por su empleador en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, que es la otra marca, o sea Toyota.

El fabricante japonés ha ordenado a sus pilotos que “se concentren completamente en ese programa hasta después de que concluyan las 1000 Millas de Sebring”. Los actuales campeones del mundo podrán recién entonces subirse a los Cadillac DPi-V.R que conducirán en la carrera del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar del sábado.

Sin embargo, sólo podrán participar en el calentamiento de 20 minutos del sábado por la mañana, antes de lanzarse a la carrera de 12 horas que comienza a las 10:40 a.m. (Hora EE.UU.). Kobayashi y López comparten el Cadillac No. 48 con Mike Rockenfeller, mientras que Conway es parte de la alineación No. 31 junto a Tristan Núnez y Pipo Derani.

Action Express Racing está preparado para la tarea de tener sólo la mitad de su alineación de pilotos disponible para las sesiones de práctica y calificación de IMSA, según el director de operaciones de carrera del equipo, Chris Mitchum.

Conway, Kobayashi y López se sienten cómodos con el hecho de que no se pondrán al volante del Cadillac DPi hasta el día de la carrera por la mañana. Conway tendrá el beneficio del calentamiento completo de 20 minutos para él solo, mientras que Kobayashi y López deberán compartir el Cadillac No. 48 durante ese tiempo.

López tiene la menor experiencia en DPi del trío de Toyota, ya que sólo hizo su debut en la categoría hace menos de dos meses en la Rolex 24 en Daytona.