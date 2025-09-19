El VAR revive a un expulsado... ¡y su camiseta!

Una secuencia insólita que dejó al VAR y a una camiseta como protagonistas

La Copa de Rusia fue el escenario de una situación que quedará grabada en la memoria futbolera, demostrando una vez más que el fútbol siempre tiene lugar para lo inesperado. Durante el encuentro disputado entre el Zenit y el Akhmat Grozny, que culminó con una victoria de 2-1 a favor del Zenit, el VAR generó un momento tan insólito como emotivo.

El encuentro reforzó el liderazgo del Zenit, que se mantiene invicto en el Grupo A. No obstante, lo que realmente se llevó la atención no fue el resultado —que dejó al Akhmat Grozny complicado en el torneo con tres derrotas en cuatro juegos—, sino una secuencia protagonizada por el defensor tunecino Nader Ghandri, del Akhmat.

Casi en los minutos finales del partido, el árbitro tomó la drástica decisión de expulsar a Ghandri, mostrándole la tarjeta roja. El jugador, frustrado por la decisión, abandonó el campo de juego y, en un impulso, arrojó su camiseta a la tribuna, donde un hincha la recibió como si fuera un valioso trofeo.

La intervención tecnológica y el favor del fanático

La trama dio un giro inesperado pocos minutos después. La tecnología del VAR intervino en la jugada y la tarjeta roja fue anulada, revirtiendo la decisión inicial. Esta decisión permitió que Ghandri regresara al partido, generando sorpresa entre jugadores y aficionados.

Lo más curioso de la noche fue la actitud del simpatizante que había logrado hacerse con la prenda. Sin dudarlo un instante y en un acto de nobleza, el hincha devolvió la camiseta al defensor para que pudiera volver a jugar con su equipo. Esta insólita secuencia acaparó la atención, donde el VAR y una camiseta compartieron el protagonismo.

La historia, que comenzó con una decisión arbitral frustrante, tuvo un final feliz. Al finalizar el encuentro, y en un gesto de agradecimiento por la caballerosidad demostrada, Ghandri buscó al hincha a la salida del estadio para regalarle la camiseta de forma definitiva. Este acto fue señalado como un ejemplo de caballerosidad deportiva que no se observa todos los días en las canchas rusas.