Un pequeño futbolista de solo ocho años, que juega en las divisiones inferiores del club Flamengo, de Brasil, acaba de suscribir un convenio con la multinacional Nike y es el niño más precoz en firmar un contrato.

Nathanzinho proviene de una familia humilde de Río de Janeiro y ha despertado mucha atención entre quienes lo ven en un campo de fútbol y aquellos que disfrutan de sus videos que circulan por las redes.

Trasciende lo normal por sus movimientos y visión del juego, lo que ahora obligó al acercamiento de la poderosa firma mundial deportiva para celebrar el acuerdo de patrocinio.

La joven promesa brasileña ha brillado en todas las competiciones de la temporada y fue campeón y máximo goleador del Campeonato Carioca con 18 goles, y en el torneo Ibercup/Río de Janeiro también levantó el título y lideró la tabla de goleadores con 11 tantos.

Habrá que ver si Nathanzinho sigue el camino de algunos grandes de Brasil como Pelé, Zico, Kaká, Neymar y tantos otros.