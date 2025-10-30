El video viral con el que la AFA recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños

Este 30 de octubre, día en que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años, la AFA compartió en las redes sociales de la Selección Argentina un homenaje que rápidamente se volvió viral.

Bajo la frase “Lo que es difícil jubilar es nuestro amor por vos”, el video repasa momentos inolvidables del capitán argentino con la camiseta albiceleste, acompañados por el relato de Víctor Hugo Morales del mítico gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de cariño de hinchas de todo el mundo, que recordaron una vez más al ídolo eterno del fútbol argentino.