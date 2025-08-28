Eliminatorias: Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina

Lionel Scaloni confirmó la lista de los 29 jugadores convocados de la Selección Argentina, para enfrentar las últimas dos fechas por las Eliminatorias Sudamericanas.

La Albiceleste se enfrentará a Venezuela en el Monumental el próximo jueves 4 de septiembre a las 20.30. En tanto, en la última fecha visitará a Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20.00.

Respecto al primer boceto presentado de la pre-lista de jugadores, Scaloni dejó afuera al ex Talleres, Facundo Medina y Ángel Correa. Las grandes novedades fueron Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel López quienes pasaron el corte y concentrarán para los dos compromisos.

Con el seleccionado ya clasificado, los dos choques le servirán al DT para probar jugadores en distintas posiciones de cara al próximo Mundial 2026.

Una de las grandes ausencias será la de Enzo Fernández en el medio. El capitán del Chelsea vio la roja por un planchazo a Kevin Castaño en el empate 1-1 con Colombia y le dieron dos fechas de suspensión.

Otra de las novedades fue la del ex Boca, Valentín Barco que no fue convocado por Scaloni: Julio Soler (del Bournemouth de la Premier League) le ganó el puesto.

La gran novedad es la del correntino José Manuel López, jugador del Palmeiras, que tendrá su primera chance en la Selección en esta doble fecha.