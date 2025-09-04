Eliminatorias Mundial 2026 al rojo vivo: asi está la lucha por los últimos lugares
Con Argentina, Brasil y Ecuador clasificados, la 17ª fecha definirá los otros tres pasajes y quién jugará el Repechaje.
Este jueves será una jornada clave en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Cuatro de los cinco partidos de la 17ª fecha serán al mismo horario y pondrán en juego los últimos tres boletos directos y el pase al Repechaje.
Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su clasificación directa. Uruguay y Paraguay están cerca, con 24 puntos cada uno, mientras Colombia suma 22. Venezuela (18), Bolivia (17) y Perú (12) luchan por el Repechaje. Chile quedó fuera de la pelea.
Uruguay y Paraguay pueden clasificarse con un empate, siempre que Venezuela no derrote a Argentina en Buenos Aires. Colombia avanzará directo si vence a Bolivia; de empatar, dependerá del resultado de Venezuela. Perú necesita un milagro y sigue expectante. Venezuela y Bolivia tienen chances matemáticas, pero deberán superar duros encuentros.
El Repechaje se jugará entre el 26 y 31 de marzo de 2026 y definirá los últimos boletos al Mundial de 48 selecciones. Participarán seis equipos de distintas confederaciones, y los mejores según el ranking FIFA irán directo a la final.
ASÍ SE JUGARÁ LA DOBLE FECHA (hora Argentina)
Fixture – Fecha 17
- 20.30: Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)
- 20.30: Uruguay vs. Perú (Montevideo)
- 20.30: Paraguay vs. Ecuador (Asunción)
- 20.30: Colombia vs. Bolivia (Barranquilla)
- 21.30: Brasil vs. Chile (Río de Janeiro)
Fixture – Fecha 18
- 20.00: Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)
- 20.30: Bolivia vs. Brasil (El Alto)
- 20.30: Venezuela vs. Colombia (Maturín)
- 20.30: Perú vs. Paraguay (Lima)
- 20.30: Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile)