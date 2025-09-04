Este jueves será una jornada clave en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Cuatro de los cinco partidos de la 17ª fecha serán al mismo horario y pondrán en juego los últimos tres boletos directos y el pase al Repechaje.

Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su clasificación directa. Uruguay y Paraguay están cerca, con 24 puntos cada uno, mientras Colombia suma 22. Venezuela (18), Bolivia (17) y Perú (12) luchan por el Repechaje. Chile quedó fuera de la pelea.

Uruguay y Paraguay pueden clasificarse con un empate, siempre que Venezuela no derrote a Argentina en Buenos Aires. Colombia avanzará directo si vence a Bolivia; de empatar, dependerá del resultado de Venezuela. Perú necesita un milagro y sigue expectante. Venezuela y Bolivia tienen chances matemáticas, pero deberán superar duros encuentros.

El Repechaje se jugará entre el 26 y 31 de marzo de 2026 y definirá los últimos boletos al Mundial de 48 selecciones. Participarán seis equipos de distintas confederaciones, y los mejores según el ranking FIFA irán directo a la final.

ASÍ SE JUGARÁ LA DOBLE FECHA (hora Argentina)

Fixture – Fecha 17

20.30: Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)

20.30: Uruguay vs. Perú (Montevideo)

20.30: Paraguay vs. Ecuador (Asunción)

20.30: Colombia vs. Bolivia (Barranquilla)

21.30: Brasil vs. Chile (Río de Janeiro)

Fixture – Fecha 18