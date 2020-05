Se recuerdan los grandes partidos entre David Nalbandián y Rafael Nadal. El talento del cordobés frente a la capacidad de lucha y otras grandes virtudes del mallorquín.

Y así como ante Nalbandián, "Rafa" también tuvo entre los tenistas argentinos otros oponentes de fuste, por ejemplo Guillermo Coria y Gastón Gaudio.

Pero a la hora de elegir, el tío del enorme tenista español, Toni, decantó por el unquillense a la hora de elegir el adversario más complicado de los nacidos en estas tierras. Y lo hizo en términos muy elogiosos.

“Nalbandian era el jugador que más le costó a Rafael. Nalbandian tenía una capacidad tanto técnica como de creatividad muy elevada. Era un jugador que te podía sorprender. Tenía algo que a Rafael le costaba mucho, se movía muy bien, por lo cual ya iba de remolque desde el primer golpe. Cuando él jugaba bien y estaba en su mejor nivel, era muy complicado ganarle”.

En comunicación con el programa Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad, Toni también habló de Gaudio y Coria, los otros argentinos que coincidieron en el circuito, en particular en la etapa inicial de su carrera. Y esto expresó sobre ellos, aunque también dejó un reconocimiento muy grande a Guillermo Vilas.

“Nosotros coincidimos con tres jugadores argentinos seguidos y después Del Potro. La primera época coincidimos con Coria, Gaudio y Nalbandian, todos en su nivel fueron difíciles. Después apareció Del Potro que si no hubiese tenido tantas lesiones hubiera luchado por el número 1 del mundo. Del Potro lo tenía prácticamente todo: un buen drive y revés, un gran saque. Luego tuvo que adaptarse para cortar más, debido a su problema en su muñeca, pero el Del Potro que gana el US Open o el que fue finalista del Master de Londres tenía para permanecer durante mucho tiempo entre los mejores, pero tuvo mucha mala suerte y si no se hubiese lesionado le hubiéramos visto ganar muchas cosas”.

Y agregó: “Rafael es parecido y tiene cosas similares a Guillermo Vilas. Los dos fueron especialistas en piso de tierra. Los dos han basado su juego en la consistencia. Creo que Rafael tuvo más golpe que Guillermo. A Vilas lo conocí mucho, porque más allá que lo arbitré, era un jugador que me gustaba mucho porque tenía una muy buena practicidad cuando jugaba, a mi me gustan ese estilo de jugadores y él la tenía. Tienen cosas muy similares, pero Rafael tiene más golpe de drive y creo que fue más decisivo que él de Guillermo”.