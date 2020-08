"Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente en la Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo".

Hablar de Lionel Messi y de Iker Casillas es hacer referencia a los históricos clásicos entre Barcelona y Real Madrid. El rosarino, ante el retiro del arquero campeón del mundo con la selección española en 2010, le mandó un mensaje sumamente elogioso, en el que remarcó como tantos partidos como rivales sirvió para potenciar las capacidades de cada jugador y de cada equipo.

"Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos", manifestó Messi.

Años atrás, Casillas había sido contundente al señalar qué jugador le había generado más problemas en su tarea como arquero. "¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas", dijo Iker en el momento de desligarse de Real Madrid para irse a jugar a Porto de Portugal.