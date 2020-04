El ex presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol y de la Agencia Córdoba Deportes, Emeterio Farías, mostró su preocupación por el difícil momento que están pasando las instituciones deportivas de esta ciudad por los efectos económicos del coronavirus.

En diálogo con CBA24n, Farías se sinceró cuando fue consultado por el camino para salir de la crisis que ya están viviendo todos los clubes.

"Le digo la verdad. No sé cómo se sale de esto. Es muy complicada la situación. Talleres la puede pelear con los derechos de televisación; Belgrano, si recibe algo del pase de Matías Suárez...si esto se prolonga, no sé cómo harán para pagar los sueldos".

Farías aclaró que los clubes más chicos, que no tienen tantas disciplinas deportivas, casi no tienen empleados. "Tienen entrenadores y preparadores físicos que no viven de su trabajo en esos clubes. Para mi lo más preocupante es, lo que yo digo, la clase media de los clubes".

El actual tesorero de la Liga Cordobesa se refirió a aquellos clubes con mucha actividad deportiva, más allá de tener o no fútbol profesional.

"Me preocupan Instituto, Racing, Las Palmas, Juniors, Universitario, que son instituciones que tienen empleados y que dependen de las recaudaciones de los partidos o de sus socios; o de sus esponsores que los apoyaban en los torneos que estaban jugando".

Sobre una ayuda estatal, Farías dijo que es muy difícil que el Estado Provincial auxilie con dinero a los clubes. "No hay que esperar eso porque desde el mismo gobierno han dicho que podrían tener dificultades para pagar los sueldos de abril. En ese sentido, el deporte, es estos momentos, no tiene ninguna prioridad. Lo que ayudaría es si eximen a las instituciones del pago de los servicios, cuyo gasto para los clubes más chicos es tremendo. O dar plazos para pagarlos en cuotas. Eso, al menos, sería una ayuda".