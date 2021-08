Emotiva despedida de Antonela tras la salida de Lionel Messi del Barcelona

Antonela Roccuzzo, la esposa del astro argentino que anunció formalmente su salida del Club Barcelona tras una carrera ininterrumpida de 21 años, escribió sentidas palabras en su cuenta de la red social Instagram.

“Que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece!! Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca… Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante!!!!!”

Leo Messi después de la conferencia tambien se dirigió desde sus redes sociales: "Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!"