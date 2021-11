En el nombre del padre

Atrás quedó una temporada en la que el sufrimiento y las lágrimas superaron la felicidad por un éxito que le demandó una exigencia mental y física desmedida.

El arrecifeño ganó el campeonato y se emocionó, el mejor tributo a la memoria de su padre Alberto, el constructor del proyecto y que murió el 15 de febrero

Reconocido en el ambiente por su desempeño en el automovilismo nacional, debutó profesionalmente a los 15 años en la categoría promocional Copa Mégane, de la cual se consagraría como campeón en 2007, con tan solo 17 años.​

Fue también piloto en las divisionales menores de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, proclamándose campeón en 2008 del TC Pista, siendo esa además su temporada debut.

Al año siguiente, 2009, debutaría en el Turismo Carretera, alcanzando su punto máximo en 2010, al obtener su primer campeonato en esta especialidad, el día 28 de noviembre de 2010, al comando de un Chevrolet Chevy. Ese día, no solo obtendría su primer campeonato, sino que además obtendría su primera victoria personal, ubicándose como el ganador número 196 del historial de ganadores del TC y al mismo tiempo, se colocaría como el campeón más joven de la especialidad, al haber logrado su título con 20 años de edad.​

Asimismo, se destacó también en la categoría Top Race con la marca Mercedes-Benz. Fue dominador absoluto tras conseguir el título del Torneo Clausura 2010 de Top Race perteneciente al segundo semestre de 2010, y los siguientes campeonatos de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016 sumando una totalidad de 6 títulos ganados (5 de forma consecutiva) junto al equipo Sportteam. ​

En 2016, obtuvo su primer título dentro de la categoría Súper TC 2000, al consagrarse en la última fecha bajo el ala del equipo oficial Chevrolet y compitiendo sucesivamente al comando de dos unidades Chevrolet Cruze de la primera y segunda generación. Este título, lo obtendría luego de haber peleado dos veces el título en 2014 y 2015 al comando de un Peugeot 408, siendo subcampeón en 2015.

“La adrenalina que sentí hoy no la había sentido nunca en mi vida. Pensé que la definición del TC de 2017 era insuperable pero hoy lo superé”,. . Parece que si no se sufre no vale. Les quiero agradecer a mi familia, a los que me acompañaron este año tan duro, a mi hermano que lo hice trabajar un montón desde que murió papá porque me había quedado sin ingeniero que era Guillermo Cruzzetti y él pasó a ser director técnico”, admitió Canapino, cuatro veces campeón de esa popular división.