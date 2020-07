La clasificación para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 quedó para el Mercedes de Valtterie Bottas, la segunda posición para su compañero de equipo el seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton y la tercera ubicación se la quedó Max Verstappen con el Red Bull Racing.

"Yes guys! Thanks!"@ValtteriBottas runs wide on his final lap but takes pole in Austria! 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xoHYERUbPP