La Selección Argentina Sub 20 pierde ante Marruecos Sub 20 por 1-0 en la final del Mundial de Chile 2025.

A los 5 minutos de arrancado, una mala salida del arquero de Talleres, Santino Barbi, provocó un tiro libre peligroso para Marruecos. Tras varios minutos de revisión en el VAR, el guardameta fue amonestado y Zabiri cambió la acción por gol.

El equipo de Diego Placente tiene la ilusión de sumar el séptimo título en la historia de la categoría.

El encuentro se juega desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani y transmisión de Telefe y DSports.

Argentina llega invicta y con un rendimiento sólido a lo largo del certamen. En la fase de grupos, lideró con puntaje ideal tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En octavos, goleó 4-0 a Nigeria, luego superó 2-0 a México en cuartos y en semifinales eliminó a Colombia por 1-0 con gol de Mateo Silvetti.

En caso de quedarse con la victoria, la “Albiceleste” alcanzará su séptima corona mundial Sub 20, tras los títulos obtenidos en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

FORMACIONES

Placente mantendría la base del equipo que llegó hasta la final. El probable once sería: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

Por su parte, Marruecos, una de las revelaciones del campeonato, formaría con Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. El conjunto africano, dirigido por Mohamed Ouahbi, buscará hacer historia en su primera final mundialista.