En Racing, Arzubialde será el reemplazante de Cochas, quien dejó de ser técnico

Diego Cochas dejó de ser el director técnico de Racing de Nueva Italia. La decisión se tomó luego del empate 1-1 frente a San Miguel en el estadio Miguel Sancho. Si bien el equipo se encuentra sexto en la Primera Nacional y en zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso, una racha de cuatro partidos sin victorias habría precipitado su salida.

Cochas dirigió al equipo en un breve ciclo donde registró cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Una de esas derrotas fue contra Defensa y Justicia en la Copa Argentina. Tras el partido contra San Miguel, Cochas expresó su agradecimiento al club y reconoció la pérdida de puntos como local. "Yo estoy agradecido a Racing, me formé acá. La oportunidad que los directivos me dieron lo agradezco. Estoy trabajando como siempre, tratando de que el equipo esté arriba. Seguimos dentro de los ocho, pero no puedo negar que hemos perdido puntos de local que duelen mucho”, declaró Cochas.

Héctor Arzubialde será el nuevo conductor del plantel de la Academia Cordobesa y será presentado esta tarde.

En su cuerpo técnico estarán Claudio Demaría como ayudante de campo y el profesor Diego Kofler como preparador físico. Kofler se sumaría el miércoles debido a compromisos previos con San Martín de Mendoza.

Arzubialde tiene experiencia dirigiendo a equipos como Gimnasia de Jujuy, Talleres, Desamparados de San Juan, Santamarina de Tandil y Estudiantes de San Luis. Su debut al frente de Racing sería este sábado, cuando el equipo visite a Almagro a las 15.30.

La directiva de Racing, comandada por Manuel Pérez, tomó la decisión de desvincular a Cochas considerando la racha sin triunfos y algunas decisiones tácticas cuestionadas, además de la preparación física del equipo.

El objetivo de Racing es ascender a la Liga Profesional, y actualmente se encuentra en la zona que disputará el reducido por el segundo ascenso.

La última victoria del equipo fue 1-0 contra Colegiales, luego de haber goleado a Arsenal. Posteriormente, sumó empates como local ante Atlanta y Los Andes, una derrota 0-3 contra Quilmes y el reciente empate con San Miguel.