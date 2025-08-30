Oscar Piastri logró la pole position en el Gran Premio de Países Bajos con un tiempo de 1:08.662, superando en un final apretadísimo a su compañero de equipo Lando Norris (+0.012).

El campeón del mundo y local, Max Verstappen (Red Bull), finalizó tercero a +0.263 y completará la primera fila detrás de los McLaren.

El rookie Isack Hadjar fue una de las sorpresas de la clasificación: quedó cuarto con el Racing Bulls, logrando su mejor resultado en la Fórmula 1 y superando a nombres como George Russell y Charles Leclerc.

En cuanto a Alpine, la jornada dejó sensaciones negativas con gusto a poco. Pierre Gasly alcanzó la 14ª posición (1:09.637), mientras que el argentino Franco Colapinto quedó 16º (1:10.037), quedando ambos eliminados antes de la Q3 y lejos de los puestos de arriba.

La carrera se correrá este domingo a las 10:00 (hora argentina) en el circuito de Zandvoort, donde Piastri largará adelante con Norris y Verstappen. La televesiación estará a cargo de Disney+.