Los Pumas caen por 17-7 ante Nueva Zelanda por la primera fecha del Rugby Championship. Es el regreso del seleccionado argentino de rugby a Córdoba luego de casi 11 años.

Así fue el tradicional e imponente haka que realizó el equipo neozelandés previo al inicio del match.

A los 16 minutos del partido llegó el gran try de Rodrigo Isgró. Descuentan los Pumas.

Los Pumas buscan conseguir el primer triunfo como local ante una de las mejores selecciones de la historia. Si bien el conjunto de Contepomi ya logró vencer a Nueva Zelanda en tres ocasiones en el último tiempo, sería la primera vez en suelo argentino.

El encuentro es televisado por ESPN y Disney +.

La formación de los Pumas

  • Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
  • Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

La alineación inicial de All Blacks

  • Nueva Zelanda: Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Duplessis Kirifi, Ardie Savea y Tupuo Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan De Groot.
  • Suplentes: backs, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown y Finlay Christie, y entre los forwards, Samipeni Finau, Patrick Tuipulotu, Pasilio Tosi, Ollie Norris y Samisoni Taukei’aho.