En vivo por Canal 10: Talleres Femenino empata sin goles ante Racing

Talleres femenino visita a Racing por la segunda fecha del torneo de AFA. De ganar, las Matadoras quedarían como únicas punteras de la zona B.

El equipo dirigido por Carlos Casteglione intentará conseguir su segundo triunfo tras el debut ante Vélez, donde se impuso 2-1 en La Boutique con goles de Brisa Jara y Juana Souto.

El probable once de Talleres será: Agustina Rufino; Stephanie Melgarejo, Magalí Pereyra, Josselyn Briceño, Abigail Macegosa; Ahelín Piña, Melani Morán; Azul Ludueña, Brisa Jara, Priscila Ellena; Catalina Primo.

Por su parte, Racing de Avellaneda comenzó el torneo con un empate 2-2 ante San Lorenzo.

El equipo podría repetir formación con: Alicia Bobadilla; Milagros Otazú, Abril Reche, Adriana Sachs, Serena Rodríguez; Luciana Pérez, Melina Moreno, Dolores Maregatti, Sindy Ramírez; Stefanía Orrego y Agostina Holzheier, bajo la dirección de Héctor Bracamonte.

El partido se disputará desde las 15:00 en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda, Buenos Aires. Podés seguir todo el fútbol femenino por la pantalla de Canal 10.