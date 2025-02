Entradas a la venta para el AAT Challenger Santander Córdoba 2025

El torneo tendrá gran presencia nacional y un tenis de alto nivel mundial, con el marplatense Francisco Comesaña (83°) a la cabeza. Federico Coria, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga son otros nombres de peso para el tercer Challenger del año en el país. Francisco Comesaña (ARG, 84°) Thiago Monteiro (BRA, 100°) Hugo Dellien (BOL, 108°) Federico Coria (ARG, 115°) Daniel Galán (COL, 117°) Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 139°) Román Burruchaga (ARG, 141°) Gustavo Heide (BRA, 159°) Murkel Dellien (BOL, 173°) Juan Pablo Ficovich (ARG, 177°) Albert Ramos Viñolas (ESP, 181°) Facundo Mena (ARG, 190°) Juan Pablo Varillas (PER, 196°) Daniel Vallejo (PAR, 210°) Andrea Collarini (ARG, 212°) Emilio Nava (USA, 222°) Ignacio Buse (PER, 234°) Pol Martin Tiffon (ESP, 239°) Gonzalo Bueno (PER, 259°) Álvaro Guillén Meza (ECU, 261°)