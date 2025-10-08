Entre dos camisetas: la promesa argentina que podría representar a otra selección

El futuro de Matías Soulé vuelve a generar incertidumbre. El joven delantero argentino, actualmente en la Roma y una de las grandes apariciones de la Serie A, podría aceptar una propuesta de la Selección de Italia si no recibe pronto un nuevo llamado de Lionel Scaloni.

En declaraciones a medios italianos, el representante del jugador encendió la alarma al señalar que su dirigido “sueña con jugar un Mundial” y que no descarta vestir otra camiseta nacional si no logra tener continuidad con la Argentina.

Soulé, de 21 años, fue una de las revelaciones del último campeonato italiano y su crecimiento sostenido despertó el interés de la Federación Italiana de Fútbol, que ya había intentado sumarlo en etapas anteriores. Sin embargo, el futbolista siempre manifestó su deseo de defender la camiseta albiceleste.

“Matías está trabajando duro y se merece una oportunidad. Es el único joven argentino que todavía no tuvo minutos. Su sueño sigue siendo jugar un Mundial con Argentina, pero si eso no ocurre, las puertas están abiertas para otra selección”, afirmó su representante.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, el delantero continúa enfocado en su desempeño en el calcio, donde suma goles y buenas actuaciones. Por ahora, desde el cuerpo técnico de la Selección no hubo pronunciamientos oficiales sobre su situación.