Entre hoy y mañana, velan a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El Club Atlético Boca Juniors confirmó que este jueves abrirá sus puertas para que socios, hinchas y allegados puedan despedir a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador que falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra la enfermedad que lo afectaba.

El velatorio se llevará a cabo en el Hall Central de la Bombonera, en Brandsen 805, entre las 10 y las 22 horas. La ceremonia continuará el viernes, de 10 a 12, antes del traslado final.

Desde la institución remarcaron que estará prohibido tomar fotografías o grabar videos dentro del lugar, con el objetivo de respetar la privacidad y el dolor de la familia.

Boca acompañó a sus seres queridos con un mensaje de pesar: “Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.”

La muerte de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años, luego de luchar durante varios años contra una enfermedad que lo mantuvo alejado del fútbol en el último tiempo. El entrenador de Boca combatió el cáncer desde 2017 y no pudo recuperarse por completo.

Miguelo, nacido en Lanús el 9 de abril de 1956, hizo toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, donde debutó en 1975 y jugó 14 temporadas seguidas. Con el “Pincha” ganó el Metropolitano del ’82 y el Nacional del ’83, y también fue parte de la Selección Argentina entre 1983 y 1985, aunque una lesión lo dejó afuera del Mundial de México 86.

En las últimas semanas su estado había generado preocupación. En septiembre fue internado por una infección urinaria y, aunque volvió a dirigir, su salud volvió a complicarse.