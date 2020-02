La insólita situación se produjo a los 74 minutos. El técnico consideró que debía sacar al mediocampista Riccardo Cretella para sumar un nuevo defensor y así mantener la ventaja. Sin embargo, el futbolista de 25 años no tomó muy bien la sustitución y le hizo un gesto con la mano a su entrenador mientras se dirigía a los banquillos.

Fue en ese instante cuando las cámaras tomaron el momento en el que Magrini lo golpeó en la cabeza ante la mirada atónita del resto de la plantilla que no podía creer lo que estaba ocurriendo. Aquella cachetada fue vista por el árbitro asistente, quien inmediatamente le avisó al árbitro del partido.

Alertado por la situación, Carlo Rinaldi se metió la mano en el bolsillo mientras se dirigía hacia el banco de suplentes del Grosseto y le enseñó la tarjeta roja a Magrini.

#Grosseto vince big match col Monterosi davanti a 2500 persone, vola in testa al girone E di #SerieD, si accredita come favorita per la #SerieC, Lamberto Magrini si traveste da Delio Rossi per #Carnevale: sulla sua strada c'è Cretella/Ljajic e finisce così.

(Video @tvdellosport) pic.twitter.com/gfAfFyuf5l