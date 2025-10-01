El partido entre Chelsea y Benfica por la segunda fecha de la UEFA Champions League dejó una escena que tuvo como protagonista a Enzo Fernández. El volante argentino, que enfrentaba por primera vez a su exclub, fue agredido con proyectiles lanzados desde la tribuna visitante en el estadio de Londres.

El incidente ocurrió cuando el ex River Plate se dispuso a ejecutar un tiro de esquina. La parcialidad del conjunto portugués arrojó objetos hacia el campo de juego y el encuentro debió detenerse por unos instantes. Incluso, José Mourinho se acercó a la zona para pedir calma a los hinchas de Benfica.

La reacción hostil está vinculada al controvertido traspaso del jugador a Chelsea en enero de 2023. Tras consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina, Fernández forzó su salida al ausentarse de entrenamientos y viajar a la Argentina sin autorización, lo que derivó en sanciones internas y fuertes críticas del entrenador Roger Schmidt.

La negociación entre clubes también fue conflictiva. Benfica, bajo la conducción de Rui Costa, exigió el pago completo de la cláusula de rescisión y acusó al Chelsea de actuar con “falta de respeto” durante las tratativas. Finalmente, la operación se cerró por 121 millones de euros, cifra récord que dejó abiertas heridas en la relación entre la dirigencia y el futbolista.