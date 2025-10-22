Enzo Fernández se anotó en la goleada del Chelsea ante el Ajax

El Chelsea tuvo una noche inolvidable en Stamford Bridge. Goleó 5-1 al Ajax por la tercera jornada fase de grupos de la Champions League y se acomoda firme arriba.

El equipo de Londres dominó de principio a fin. Marc Guiu abrió el marcador a los 18 minutos y Moisés Caicedo amplió a los 27. La visita descontó con un penal de Wout Weghorst a los 33, pero los Blues nunca perdieron el control.

Antes del descanso, Estevao convirtió el 3-1 de penal y en el arranque del complemento Tyrique George puso el cuarto. El cierre de la fiesta quedó para Enzo Fernández, que tuvo su noche especial.

A los 62 minutos, el mediocampista argentino fue derribado en el área justamente por Weghorst, el mismo que había tenido cruces con los jugadores argentinos en el Mundial de Qatar.

Enzo agarró la pelota, se hizo cargo y definió con clase. Gol y desahogo para el campeón del mundo, que gritó su primer tanto en esta edición de la Champions.

En el equipo de Enzo Maresca, además, el también argentino Facundo Buonanotte fue titular y mostró buena movilidad en el medio. Por su parte, Alejandro Garnacho se quedó en el banco y no sumó minutos.