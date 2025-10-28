Enzo Pérez habría sido víctima de una estafa económica y rompió vínculo con su representante

En las últimas horas trascendió que Enzo Pérez, actual mediocampista de River Plate, habría sido víctima de una estafa económica por parte de su representante de larga trayectoria, Juan Pablo Rossi, con quien mantuvo una relación laboral desde sus primeros pasos en Estudiantes de La Plata.

Según versiones periodísticas, el futbolista habría decidido finalizar su vínculo con el agente tras detectar presuntas irregularidades en la administración de sus finanzas personales y profesionales.

Rossi, que también habría representado al jugador durante sus etapas en Benfica, Valencia y River, se encontraría internado por motivos personales, de acuerdo con las mismas fuentes.

El nombre del representante ya había estado vinculado a otro conflicto similar con Gastón “la Gata” Fernández, exjugador que trabajó con él durante dos décadas. Tras su retiro, Fernández formó una sociedad con Rossi para representar futbolistas, pero habría detectado movimientos económicos irregulares y decidió disolver el acuerdo, lo que generó tensiones con Pérez.

En el plano deportivo, Enzo Pérez atraviesa la etapa final de su carrera profesional. Con 38 años, el mediocampista mendocino no fue parte de los últimos encuentros del Millonario debido a una lesión en la rodilla izquierda, aunque ya recibió el alta médica. Su continuidad en el club no está asegurada y no se descarta que analice un regreso a Deportivo Maipú, el club de su ciudad natal, donde inició su carrera.