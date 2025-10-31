Épica remontada en la Libertadores: Palmeiras desafía a Flamengo

Palmeiras logró una remontada histórica al imponerse por 4-0 ante Liga de Quito en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado en el Allianz Parque de Brasil. Este triunfo aplastante permitió al Verdão revertir un marcador global adverso de 3-0 que había conseguido el Albo en el partido de ida disputado en Ecuador.

Tras el pitazo final, Palmeiras aseguró su boleto a la gran final del certamen, donde se enfrentará a Flamengo. El encuentro decisivo tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Una actuación dominante en casa

Como había anticipado el entrenador Abel Ferreira, algo "mágico" ocurrió en el Allianz Parque. El conjunto brasileño mostró una superioridad dominante, especialmente en el primer tiempo. Los goles que forjaron la goleada fueron anotados por Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga (quien marcó por duplicado).

El primer tiempo terminó con Palmeiras arriba por 2-0, un resultado clave para encaminar la serie.

Ramón Sosa abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo (1-0), desviando de cabeza un centro de Allan. Sobre el cierre de la etapa inicial, a los 49 minutos, el defensor Bruno Fuchs capturó un rebote dentro del área y convirtió de volea para poner el 2-0.

Con estos dos goles, Palmeiras se fue al descanso ganando 2-0, dejando el resultado global 3-2 a favor de los ecuatorianos.

Veiga sella la clasificación

En el complemento, el Verdão continuó con su insistencia. La entrada de Raphael Veiga (quien ingresó a los 18' ST) fue crucial para sellar el pase.

A los 24 minutos del segundo tiempo, Veiga combinó con Vitor Roque para vencer al guardameta ecuatoriano Alexander Domínguez, igualando la serie 3-3 en el global. La remontada definitiva llegó a los 37 minutos del complemento (4-0). Previamente, Allan había recibido una infracción dentro del área por parte de Carlos Gruezo, lo que llevó al árbitro colombiano Wilmar Roldán a sancionar un penal. Raphael Veiga ejecutó la pena máxima con templanza, definiendo al centro y asegurando el 4-0 final.

La victoria permitió a los comandados por Abel Ferreira eliminar a Liga de Quito y asegurar su lugar en el partido definitorio.

La final soñada

Palmeiras se enfrentará a Flamengo en el Estadio Monumental de Lima el 29 de noviembre. Esta definición es una reedición de la final de la Copa Libertadores 2021. En aquella edición, Palmeiras había logrado coronarse campeón gracias a un gol agónico de Deyverson. El encuentro se disputará en un contexto donde Brasil volverá a tener un ganador del torneo, igualando el peor registro sin campeones de Argentina.

En el partido de la histórica remontada, Palmeiras formó con: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Joaquín Piquerez (capitán), Andreas Pereira, Maurício, Allan Ellias; Vitor Roque, José Manuel López y Ramón Sosa. Liga de Quito, dirigida por Tiago Nunes, tuvo como capitán a José Quintero.