Erik Lamela anunció su retiro del fútbol a los 33 años

El mediocampista argentino Erik Lamela comunicó su retiro del fútbol profesional a los 33 años.

El jugador, surgido en las divisiones juveniles de River Plate, puso fin a su carrera debido a problemas crónicos en sus caderas que lo afectaron durante más de una década.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Lamela explicó que fue operado de ambas caderas en 2017 y que, desde hace cinco años, debía medicarse antes de cada partido para poder competir. "Hoy decido ponerle fin a todo esto", expresó el futbolista, que disputó 484 partidos y marcó 84 goles en clubes como River, Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas.

Con la selección argentina jugó 25 encuentros, incluida la Copa América 2015. Entre sus logros individuales se destaca el Premio Puskás obtenido en 2021 por un gol convertido con Tottenham.

Lamela, que había llegado a Grecia en 2024 para jugar en AEK Atenas bajo la conducción de Matías Almeyda, acordó su desvinculación del club y se sumará al cuerpo técnico del entrenador en Sevilla. En su mensaje, agradeció a todos los equipos por los que pasó, así como a entrenadores, compañeros, familiares e hinchas que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria.