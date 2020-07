Erling Haaland, figura del Borussia Dortmund alemán, fue noticia. El Noruego viajó a su país para disfrutar de las vacaciones y fue expulsado de una discoteca en un confuso episodio. En un video, que se viralizó en las redes, se ve al joven, en estado de ebriedad, discutiendo con el personal de seguridad de una disco local.

Sus amigos tuvieron que intervenir para evitar una pelea y que el escándalo sea mayor.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. 😂🇳🇴🍺 pic.twitter.com/piZB5fvS3e