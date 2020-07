Ariane Lipski fue la protagonista de una fuerte imagen en la UFC. La brasileña consiguió la finalización más destacada de la jornada tras vencer a Luana Carolina.

Y es que luego de un arranque donde dominó cada movimiento, la brasileña acabó con todo en el primer asalto. Pero no lo hizo de una manera simple, sino que encajó una increíble kneebar (llave de rodilla) y que llevó a que el árbitro pare el combate.

"The Queen of Violence" @Ariane_lipski lives up to the name with this kneebar 😳 #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/sxrZLDDsul