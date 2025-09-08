Escalofriante choque en el karting juvenil: un piloto salió ileso de milagro

Un grave incidente se produjo este fin de semana durante la quinta manga del torneo Champions of the Future (COTF), en Kristianstad, Suecia, una de las competiciones de karting juvenil más destacadas del calendario internacional. El protagonista fue el británico Matthew Higgins, de 15 años, quien perdió el control de su kart tras un contacto con su compatriota Roman Kamyab y terminó golpeando con fuerza contra las barreras de protección.

La secuencia, registrada por las cámaras oficiales y viralizada en redes sociales, comenzó cuando ambos pilotos disputaban la séptima posición. En plena recta principal, Kamyab modificó su trayectoria y cerró el paso a Higgins, que no pudo evitar el roce. Como consecuencia, el joven salió de pista a gran velocidad y se estrelló contra las defensas del circuito.

El servicio médico intervino de inmediato y confirmó que Higgins no sufrió lesiones de gravedad, más allá de molestias en el brazo derecho. El propio piloto utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y asegurar que se encuentra en buen estado.

Tras revisar la maniobra, los comisarios de la competencia decidieron excluir a Kamyab, a quien calificaron de “irresponsable” por una acción que consideraron contraria a los valores de seguridad y respeto que promueve el karting internacional.

La Champions of the Future, organizada por el grupo RGMMC y avalada por la FIA, es una plataforma de formación para jóvenes talentos y reúne a los principales pilotos de la categoría en Europa. En la edición actual, el certamen cuenta con cinco fechas distribuidas entre marzo y septiembre y se ha consolidado como un paso clave previo al Campeonato Mundial y al Europeo de karting.