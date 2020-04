Stephen Curry confesó que se encerró en su habitación "por el coronavirus" y además expresó: "Me encerré en mi habitación por la amenaza del coronavirus. Fui el primer jugador de la NBA al que le hicieron el test del covid-19. Afortunadamente, mi prueba resultó negativa. Pero esa experiencia me golpeó, y me golpeó fuerte. Yo no tengo que preocuparme por las muchas cosas que paralizan a las familias en todo el país durante esta pandemia: desempleo, hambre, vivienda", manifestó una de las estrellas de la NBA.

Además, Curry, que el 6 de marzo regresó oficialmente tras una factura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda, reconoció que tuvo "fiebre" y allí se asustó.