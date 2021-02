En el Ascenso se volvió a vivir un lamentable hecho de violencia porque la barra de Altos Hornos Zapla, equipo de Jujuy que milita en el Torneo Regional Federal, amenazó con cuchillos al entrenador del equipo Salvador Ragusa. El hecho ocurrió hace dos semanas y el DT decidió hacerlo público hoy.

"Mi familia quería que me vaya al instante. Esta es mi última temporada acá, ya se lo dije al presidente. Nunca en mi vida me vinieron a apretar a mi domicilio con cuchillos, estuve a punto de irme", manifestó el técnico en una entrevista con Canal 4 de Jujuy.

"Es un equipo muy presionado en todo sentido. Lo que pasó acá no me pasó en ningún lado. Que un grupo de hinchas venga a querer invadir mi pieza, invada mi habitación en mi hotel, invadieron mi privacidad. Me iba a ir", continuó el hombre de 75 años.

Zapla derrotó 4-1 a Atlético Cuyaya este domingo por la fecha 5 del Torneo. El triunfo dejó al equipo a un paso de la clasificación a la siguiente ronda, que se definirá la próxima semana cuando reciba en su estadio al líder de la Zona 1 Región Norte, Talleres de Perico.

"A mí me pagaban el triple en Formosa, y acá vine a dar una mano. Vine porque hay un presidente extraordinario y una comisión directiva extraordinaria", cerró el DT que se formó en el club Renato Cesarini junto con Jorge Solari en Rosario, y dirigió a alrededor de 40 clubes a lo largo de su extensa carrera como Gimnasia y Esgrima de Jujuy, además de Olmedo y Aucas de Ecuador con participación en las Copas Libertadores y Sudamericana. Además en Córdoba fue entrenador de Instituto y Talleres.

Vía TyC Sports