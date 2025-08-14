El ascenso del fútbol argentino no deja de sorprender y vuelve a ser noticia. Es que, en Quilmes, se vivió una de las escenas más insólitas y una historia que no tiene desperdicio.

Aldo Duscher, que había presentado su renuncia el miércoles luego de siete partidos al frente del Cervecero, apareció este jueves por la mañana en el predio para dirigir la práctica como si no hubiera pasado nada.

El problema fue que el entrenamiento ya estaba en manos de una dupla interina. Duscher pidió el pantalón y el buzo a los utileros y se metió en la cancha, provocando confusión en todo el plantel. A los pocos minutos, los jugadores y la propia dupla técnica dieron aviso al presidente del club, Mateo Magadán.

Cuando Magadán llegó, los insultos y gritos explotaron. Hubo empujones y estuvieron cerca de irse a las manos, aunque fueron separados antes de que la situación pasara a mayores.

Duscher se plantó y dijo que el plantel lo respaldaba y que quería seguir. El presidente lo negó y propuso una solución: que los jugadores votaran.

De a dos, cada futbolista ingresó y dejó su voto por escrito en un papel. El resultado arrojó que hubo más votos en contra que a favor. Así, se confirmó la salida del ex técnico de la Sub 20 de Paraguay y se ratificó la renuncia del día anterior. Un cierre realmente insólito para una etapa que duró poco.