Una situación que sorprendió. Un momento de descontrol. El entrenador que fue campeón de la Liga Profesional con Vélez, Gustavo Quinteros, vivió un momento de furia durante un partido correspondiente a la revancha de las semifinales del Campeonato Gaúcho, en Brasil, entre Gremio y Juventude. El entrenador argentino que dirige al conjunto de Porto Alegre invadió el campo de juego en medio de una discusión entre jugadores de ambos equipos y agredió a un rival cuando el árbitro del encuentro estaba por revisar un gol convertido por Gremio.

Juventude se imponía por 2 a 0 y parecía que se quedaba con la clasificación a la final, pero el delantero Gustavo Martins, de Gremio, marcó el descuento que le permitía al equipo de Porto Alegre ir a los penales (en el encuentro de ida se había impuesto por 1-0). Sin embargo, el árbitro decidió esperar para convalidar el gol, ya que el VAR estaba chequeando la acción.

La revisión sacó de eje a Quinteros, ya que el VAR tardó en convalidar el gol y el clima se calentó en el Estadio Alfredo Jaconi entre los protagonistas. El técnico quiso ir directamente con el juez, pero no llegó, ya que fue detenido por el enfrentamiento de los jugadores, que se caldeó a un más.

En medio del revuelo, el entrenador agredió con un golpe al futbolista local Énio. Segundos más tarde, el entrenador argentino recibió un golpe de Reginaldo que llegó en defensa de su compañero. Los involucrados terminaron expulsados. Tras el momento de locura, Quinteros le ofreció disculpas al jugador.

Finalmente, luego de la pelea generalizada que se generó por la revisión de la jugada del gol de Martins, el tanto fue convalidado y la serie se definió en los penales. Gremio logró imponerse por 3 a 2 y así accedió al duelo decisivo del certamen Gaúcho, en el que se enfrentará al ganador del duelo entre Internacional de Porto Alegre y SER Caxias.

“Fui a hablar directamente con el árbitro. Me agarraron del brazo, traté de zafarme con él encima, me siguieron agarrando y volví a tirarlo, con más fuerza. No quise golpear a nadie. No me siento culpable de nada, mi intención nunca fue agredir a nadie”, se defendió Gustavo Quinteros tras el encuentro.