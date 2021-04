El ciclista Lance Armstrong vuelve a estar en boca de todos. Estos días se ha publicado un vídeo en redes sociales en el cual se podría 'delatar' que el estadounidense llevaba motores durante varias carreras del Tour de Francia en sus bicicletas, un 'dopaje tecnológico' del que cada vez más sospechan.

Jean-Pierre Verdy, exfeje de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje, ha sido de los primeros en hablar sobre las imágenes. "Lance Armstrong es la mayor estafa. Sin complicidad, en todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero sí, las leyendas se sustentan en algo. Y además, creo que tenía un motor en la bicicleta".

Verdy quiso añadir que siempre recordará esos vídeos sospechosos: "Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamé a todos los especialistas que conozco y no entienden cómo es posible su rendimiento, incluso con EPO (eritropoyetina, factor estimulante eritropoyético, hemopoyetina). Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo. Sin embargo, eran personas del medio quienes conocían bien la carrera. No fue la EPO la que marcó la diferencia".

Rápidamente, los usuarios se pusieron a buscar las imágenes por redes sociales. Cada vez había más acusaciones y las imágenes comenzaron a viralizarse por redes sociales.

Otra de las personas que quiso 'mojarse' sobre el caso fue Antoine Vayer, escritor y cronista del Tour de Francia durante más de 20 años: "¿Es el uso de un motor lo que explica sus 7.4 vatios por kilogramo durante 9 minutos y 33 segundos por pedalada? Subiendo Alpe d'Huez, después de seis horas de esfuerzo, pasando antes por Madeleine y Glandon", escribió en redes sociales en Twitter. El periodista analizó parte de esas imágenes y lo quiso plasmar en las redes sociales.

En otro tuit, publicó directamente un vídeo en el que se ve a Armstrong sujetándose, en varias ocasiones y en diferentes carreras, el sillín de su bicicleta. En ese momento es cuando el estadounidense activaría el motor. "Si acaricias tu nalga izquierda mientras pedaleas, te tambalearás más rápido", dijo el periodista del Tour.

