Escándalo en el Inter de Porto Alegre: triángulo amoroso y peleas en el vestuario con dos argentinos en la mira

El Sport Club Internacional de Porto Alegre atraviesa una situación compleja fuera de lo estrictamente deportivo. En las últimas semanas, diversos medios brasileños difundieron informaciones que involucran a futbolistas del plantel profesional en presuntos episodios extradeportivos que habrían generado repercusiones en la dinámica interna del grupo.

El primer nombre en aparecer públicamente fue el de Alexandro Bernabei, lateral izquierdo argentino de 24 años, surgido en Lanús. El 30 de julio, el portal brasileño LeoDias lo identificó como uno de los protagonistas de una serie de encuentros privados con la hija de un empresario vinculado al club. Según la versión publicada, los contactos se habrían iniciado a través de redes sociales y posteriormente derivado en reuniones de carácter personal.

Bernabei respondió a través de sus redes sociales el 8 de agosto, donde aseguró ser víctima de un intento de chantaje y afirmó que había iniciado acciones legales para esclarecer la situación. En su comunicado pidió disculpas a su familia y a la institución por la exposición generada.

Días más tarde, el mismo medio señaló también a Braian Aguirre, lateral derecho de 21 años, otro futbolista argentino formado en Lanús. La publicación indicó que Aguirre habría mantenido comunicaciones similares con la joven y que incluso se habrían concretado encuentros en su domicilio.

El episodio alcanzó mayor trascendencia el 23 de agosto, tras la derrota del Inter frente a Cruzeiro por el Brasileirao. Allí, versiones periodísticas sostienen que se produjo un cruce verbal y físico en el vestuario entre jugadores del plantel, lo que evidenciaría un malestar interno.

Hasta el momento, el Internacional de Porto Alegre no ha emitido comentarios oficiales respecto de los señalamientos ni sobre los incidentes mencionados.

En el plano deportivo, el equipo atraviesa un presente irregular: fue eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores por Flamengo y también quedó afuera de la Copa de Brasil frente a Fluminense. En el torneo local, viene de caer ante Cruzeiro, resultado que lo dejó en la 13.ª posición de la tabla.