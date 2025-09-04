Escándalo en el PSG: la guerra entre Rusia y Ucrania sacude el vestuario del campeón de Europa

El Paris Saint-Germain enfrenta un conflicto inesperado dentro de su vestuario apenas iniciada la temporada. La contratación del defensor ucraniano Illia Zabarnyi, por 63 millones de euros, provocó tensiones al condicionar su llegada a la salida del arquero ruso Matvey Safonov.

La situación fue revelada por el exarquero ucraniano Denys Boyko durante una transmisión de Fútbol 360: “Hablé con Illia y me contó que había pedido que el ruso no formara parte del PSG. Por desgracia, no todo depende de él. Safonov tiene contrato hasta 2029 y no puede ser rescindido”.

Zabarnyi, quien llegó al club en el último mercado de pases, dejó en claro que su postura tiene un trasfondo político: “Tengo que interactuar con él a nivel profesional, pero mientras continúe la guerra, apoyo el aislamiento del fútbol ruso en el mundo”.

El clima de unidad que Luis Enrique construyó en el PSG y que permitió al equipo conquistar la Champions League por primera vez, ahora corre riesgo de romperse. La dirigencia y el cuerpo técnico buscan mantener la cohesión del grupo mientras se manejan estas diferencias.

Por su parte, Matvey Safonov, que se incorporó al PSG en 2023 procedente del Krasnodar, aún no ha logrado consolidarse como titular y ha sido relegado frente a Donnarumma y Chevalier. El arquero ruso declaró: “Estoy listo para luchar por nuevos trofeos y nuevas oportunidades”, dejando entrever que no abandonará la institución.

Luis Enrique, entrenador del PSG, intentó bajar la tensión: “El deporte y el fútbol son la mejor manera de incluir a las personas y crear unidad, no separación”. Sin embargo, la presencia de posturas tan confrontativas dentro del plantel anticipa una temporada cargada de desafíos más allá de lo futbolístico.