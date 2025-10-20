La Primera Nacional suma un nuevo escándalo a su historial. Este domingo, el encuentro de ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido en el entretiempo por el árbitro Lucas Comesaña. La decisión se tomó tras la denuncia de "amenazas" por parte de dirigentes del conjunto local.

El incidente ocurrió en el estadio "23 de Agosto" de la capital jujeña, específicamente en el vestuario correspondiente al juez.

Al momento de la suspensión, Gimnasia de Jujuy, bajo la dirección de Matías Módolo, se imponía 1-0 gracias a un "gran gol" marcado por Alejandro Quintana a los 42 minutos. Quintana controló con el pecho y definió desde la medialuna del área de mediavuelta.

La Versión del Árbitro y los Clubes

Lucas Comesaña confirmó la suspensión, indicando que sufrieron amenazas dentro del mismo vestuario por parte de dirigentes del equipo local. El juez afirmó que los responsables están identificados y que las amenazas no fueron solo hacia él, sino a todo el equipo arbitral, reservándose la denuncia posterior para hacerla en las instancias correspondientes.

El presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, ratificó la situación. Sastre señaló que el árbitro les comunicó a los presidentes que suspendía el partido por falta de garantías para continuar. Además, detalló que la discusión entre la dirigencia local y Comesaña podría haberse desencadenado a raíz de que el juez intentó "ordenar la cuestión de los alcanzapelotas y alguna que otra cuestión". Sastre lamentó el hecho, indicando que no les "causa gracia hacer 3.000 kilómetros" para que el partido deba suspenderse, pero sostuvo que no podían ir en contra de la decisión arbitral.

El Contexto de la Caldeada Etapa Inicial

Antes del entretiempo, la tensión ya había escalado en el campo de juego. En la última jugada de la etapa inicial, el lateral izquierdo Noble recibió la segunda amarilla y fue expulsado tempranamente.

Sin embargo, el punto de máxima protesta de todo Gimnasia de Jujuy había ocurrido a los 12 minutos, cuando el equipo local reclamó vehementemente una mano dentro del área. En esa jugada, un centro fue impactado por Bruno Palazzo de volea, y el balón terminó impactando en el brazo izquierdo de Diego Crego, quien, según la descripción, "levantó la pierna pero claramente rechazó como si fuera un líbero de voleibol".

Cabe destacar que no es la primera vez que Comesaña se ve involucrado en una suspensión en Jujuy. En octubre de 2023, el árbitro también había detenido un encuentro en el mismo estadio después de un "escandaloso final" que incluyó un penal sancionado para Deportivo Riestra.

Las Disculpas y las Garantías del Local

La voz del equipo local, Gimnasia de Jujuy, fue ofrecida por su presidente, Walter Morales. Morales dio su versión de los hechos, ofreciendo primero disculpas "a todo el fútbol argentino".

Aunque consideró que el insulto es una situación que se vive en el fútbol argentino y que escapa al buen sentido, explicó que el árbitro le manifestó que habían ocurrido "algunas cosas" en el pasillo y el ingreso al vestuario, incluyendo insultos.

Morales aseguró que entró a disculparse personalmente con el árbitro, aunque en ese momento no sabía lo que había sucedido. Además, intentó garantizar la continuidad del encuentro: "Yo le dije que personalmente le garantizaba la seguridad, que si tenía que acompañarlo hasta el aeropuerto y hasta la casa lo hacía". El presidente destacó que su cancha es tranquila y posee muchos sistemas de seguridad, con vestuarios "bien definidos y muy seguros", aunque reconoció que la suspensión fue "una decisión del árbitro".

El dirigente del "Lobo" jujeño manifestó que se preocupará por confirmar si las amenazas ocurrieron realmente y que tomará las medidas pertinentes para evitar que vuelva a suceder. Morales concluyó expresando su preocupación por la situación, ya que se pone "un año de sacrificio en juego". El desenlace del encuentro queda ahora en manos del Tribunal de Disciplina.