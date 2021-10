El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 19 personas, 18 de ellas ex jugadores de la NBA, de formar parte de una banda que se dedicaba a estafar al seguro médico de la organización. De inmediato, el FBI logró arrestar a 16 de los involucrados, según las últimas informaciones.

La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, informó en rueda de prensa que el grupo de deportistas participó en una trama liderada por un ex jugador de los New Jersey Nets, Terrence Williams, que se llevó 230.000 dólares en “comisiones” pagadas por los otros participantes. Tras una investigación, las autoridades determinaron que los acusados entregaron facturas falsas por valor de USD 3,9 millones al plan médico para que les reembolsara servicios que no habían recibido, gracias a lo que se embolsaron 2,5 millones.

Williams tiene 34 años y en 2009 fue elegido en el puesto 11 por los Nets. Luego, pasó por Houston Rockets, Sacramento Kings y Boston Celtic, para finalmente incursionar en otras ligas como la de Turquía o la de República Dominicana.

Strauss reveló que Williams fue el “líder” de esta trama activa entre 2017 y 2020, y consideró que también cometieron “fraude y engaño” sus socios, entre ellos las estrellas de la NBA Tony Allen (y su esposa Desiree), Shannon Brown y Ronald Glen Davis. Varios de los acusados han sido detenidos por el FBI durante la mañana en diferentes puntos del país y se espera que comparezcan pronto ante los jueces de sus distritos.

Sobre las falsas reclamaciones, que tuvieron un valor mínimo de USD 65.000 y máximo de 420.000, la fiscal explicó que se comprobó mediante registros y localizaciones por GPS si los acusados estaban presentes o cerca del médico o paramédico cuando supuestamente requirieron sus servicios. En ese sentido, Strauss destacó que algunos de los ex jugadores estaban fuera del país o reclamaron servicios idénticos, por ejemplo, o que dos de ellos pidieron un reembolso por realizarse endodoncias en los mismos trece dientes en la misma tarde.

Williams cobró comisiones en muchos casos, pero en una ocasión uno de sus socios no quiso pagarle y éste se hizo pasar por un responsable del plan de seguros, por lo que ha sido imputado también por el robo de identidad grave, indicó la fiscal.

El resto de acusados en la trama, son Alan Anderson; William Bynum, Christopher DouglasRoberts; Melvin Ely; Jamario Moon; Darius Miles; Milton Palacio; Ruben Patterson; Eddie Robinson; Gregory Smith; Charles Watson Jr.; Antoine Wright y Anthony Wroten.

A cada uno se le imputa un cargo de conspiración para cometer fraude de seguros y electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable, mientras que a Williams se le suma el de robo de identidad, que conlleva un mínimo de dos años en prisión.

Vía Infobae