Escándalo en la cancha de Colón en Santa Fe

Tras un largo párate, el árbitro del encuentro tomó la decisión de suspender el partido para garantizar la seguridad de los jugadores y cuerpo arbitral. El Sabalero caía por 1-0.

La ira de los hinchas de Colón quedó graficada en un campo de juego del Brigadier López repleto de proyectiles en una noche para el olvido.

Ese puñado que empezó a romper el alambrado del sector norte fue ganando adeptos en cuestión de minutos, con una catarata de proyectiles que hasta incluyó pedazos de chapa y hasta una botella de fernet.

Los hinchas rompieron parte del tejido, para acceder a la zona conocida como «el foso» y ubicarse a centímetros del campo de juego. El personal policial actuó rápidamente para evitar que esto suceda y también trabajaron los bomberos, arrojando agua a la tribuna. El público, arrojo piedras y botellas al campo de juego.

Finalmente la decisión del árbitro fue suspender el encuentro tras no garantizarse la seguridad de los jugadores y cuerpo arbitral, pero no todo quedó ahí sino que cuando los futbolista de Colón querían retirarse por la manga, sus propios hinchas no permitieron que lo haga y continuaban arrojando proyectiles.

Así se retiraron algunos jugadores de Colón tras los incidentes: