El golpe de la Conmebol todavía retumba en Avellaneda.

Después de la eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana, el plantel salió a defender la postura con un fuerte video en el que cuestionaron la decisión del organismo.

La sanción llegó tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido con Universidad de Chile. Aquella noche, los disturbios en las tribunas obligaron a suspender el encuentro cuando restaban 45 minutos de juego. Días después, el fallo determinó la salida del Rojo y la continuidad del conjunto chileno en el torneo.

Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello tomaron la palabra en representación del grupo. “Estamos reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, manifestó Rey.

El comunicado también dejó un mensaje directo a la Conmebol: “Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos”.

El cierre fue un llamado a todo el fútbol argentino. “Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de una competición limpia”, concluyeron los referentes.