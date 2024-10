El clásico del básquet en Mar del Plata entre Quilmes y Peñarol terminó en una batalla campal este viernes, tras un enfrentamiento entre las hinchadas al final del partido correspondiente a la Copa Juan Pablo Sánchez, en homenaje al escolta mendocino que murió en 2021 y que vistió la casaca de ambas instituciones.

Restaban 2 minutos y 32 segundos, del último cuarto, cuando se iniciaron los incidentes que llevaron a la suspensión del juego en el que Quilmes se imponía por 63 a 48. En ese marco, el clima en las tribunas comenzó a caldearse y, de inmediato, comenzaron las trompadas, patadas y hasta voladura de butacas

Acto seguido, personal de seguridad e Infantería intervinieron para frenar la violencia en el Polideportivo Islas Malvinas, donde finalmente se impuso el Cervecero, que integra la Liga Argentina, contra el equipo de la máxima categoría del básquet argentino.

Luego de los incidentes y el triunfo obtenido, el entrenador de Quilmes, Ezequiel Medina, se lamentó por lo sucedido en su primer clásico desde el banco. “Es una lástima porque era una fiesta, es increíble que en un partido no oficial se viva esto. Terminar así no tiene sentido, no lo comparto de ninguna manera. Nos arruinó el final, porque creo que se iba a dar una muy buena victoria. Quedaba poco, estábamos 15 puntos arriba. Valoro el esfuerzo de los chicos, jugamos muy bien, pero nos vamos fastidiosos por el cierre, no merecíamos terminar así”.