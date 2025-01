El Clásico de la Serie A entre Milan y Parma terminó con una gran remontada de los locales, que se impusieron 3-2 gracias a los goles en tiempo de descuento de Tijani Reijnders y Samuel Chukwueze. Sin embargo, la euforia por el resultado se vio opacada por un fuerte enfrentamiento entre el entrenador Sérgio Conceição y el capitán del equipo, Davide Calabria.

El incidente ocurrió apenas terminó el partido, cuando Conceição se acercó rápidamente al lateral derecho para recriminarle fuertemente, señalándolo con el dedo. La discusión fue tan tensa que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para separar a ambos. Según informes de la prensa italiana, la fricción entre ambos venía gestándose desde días previos, cuando Calabria fue visto en un concierto del rapero Lazza, dos días antes del partido contra el Parma. Esta situación no habría sido bien recibida por el entrenador, quien optó por despojarlo de la capitanía y entregársela al arquero Mike Maignan.

Conceição, en conferencia de prensa posterior, aclaró que la discusión era parte de la "adrenalina" del partido. "Es cierto, no fue agradable, pero eso es normal en el fútbol, no estamos en la iglesia. Nos decimos las cosas como hombres", comentó el técnico portugués, reconociendo que las tensiones habían sido resueltas. Por su parte, Calabria también minimizó el conflicto, afirmando que fue un "malentendido" y pidiendo disculpas por su comportamiento. "Fue algo que pasó en el campo, lo solucionamos y ya está. Ahora me río cuando veo las imágenes", expresó el defensor.

El técnico de Milan, que asumió el cargo a principios de enero tras la destitución de Paulo Fonseca, ha tenido un comienzo prometedor al frente del equipo. Con el título de la Supercopa de Italia obtenido contra el Inter y un rendimiento sólido en la Serie A, el equipo de Conceição marcha en la sexta posición, con 34 puntos tras 7 partidos dirigidos.