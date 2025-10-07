Escándalo por las entradas del Mundial 2026: cuestan el doble que en Qatar

El Mundial 2026 todavía está lejos en el calendario, pero ya encendió la primera gran polémica. La FIFA dio a conocer los precios oficiales de las entradas y los valores superaron todas las expectativas: los boletos para la final costarán entre 2.000 y 6.000 dólares, cifras que duplican las del certamen anterior en Qatar 2022.

En aquella edición, que coronó a Argentina campeona del mundo tras vencer a Francia por penales, los tickets más caros para el partido decisivo se ofrecían a 1.600 dólares. Esta vez, los incrementos alcanzan todas las instancias del torneo.

Un boleto para un encuentro de fase de grupos partirá desde los 100 dólares, mientras que la entrada más costosa para un cruce de cuartos de final igualará el precio que tuvo la final pasada. La noticia generó malestar inmediato entre los fanáticos, que se expresaron con dureza en redes sociales.

El principal blanco de las críticas fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien los hinchas acusan de alejar al público común del evento más popular del planeta. Pese al crecimiento de los ingresos del organismo y la expansión del formato —que ahora incluirá 48 selecciones y 104 partidos—, los precios alcanzaron niveles inéditos.

Con un torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, la expectativa es máxima. Pero para muchos, acceder a una entrada ya se convirtió en una meta tan difícil como levantar la Copa.